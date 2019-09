El jutge ordena l'ingrés a un centre de menors del jove que va tirar el seu nadó al Besòs

El jutge de guàrdia de Menors ha ordenat l'ingrés a la presó del jove de 16 anys que el passat dia 24 presumptament va llançar el seu nadó nounat al riu Besòs, a Sant Adrià del Besòs (Barcelona), després que la Fiscalia hagi considerat els fets com assassinat. Quan a l'operatiu de recerca, s'ha tornat a activar a les 8 del matí d'aquest dijous després que ahir no es va aconseguir localitzar el cos del petit.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge va prendre ahir a la nit la mesura cautelar d'ordenar l'internament del menor en règim tancat.

Els fets van tenir lloc el dia 24 de setembre, quan el menor, suposadament pare del nen, va ser sorprès per algunes persones quan es disposava a enterrar el nadó, ja mort, al costat del Besòs, moment en què el va llançar al riu, segons fonts pròximes a la investigació. Posteriorment, es va dirigir a una comissaria dels Mossos, on va confessar els fets i va ser detingut, al temps que es posava en marxa un ampli dispositiu per localitzar el nadó.

Ahir, unitats terrestres, aquàtiques dels Mossos i de Bombers de Barcelona, a més de dos canines i un helicòpter, van pentinar tota la zona des del punt central en el que els testimonis van situar els fets fins a la desembocadura del riu, escassos metres més avall.