Trump va instar Ucraïna a investigar Biden, segons la transcripció de la trucada

La Casa Blanca va publicar ahir la transcripció de la conversa telefònica entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, que mostra que l'estatunidenc va demanar diverses vegades a Kíev que investigués l'exvicepresident Joe Biden.

Les filtracions dels últims dies sobre aquesta trucada telefònica van motivar que la presidenta de la Cambra Baixa del Congrés, la demòcrata Nancy Pelosi, anunciés dimarts que el seu partit obrirà una recerca de judici polític (impeachment) contra Trump per trair la seguretat nacional.

«S'està parlant molt del fill de Biden, i que Biden va detenir una acusació, i molta gent vol saber-ne més, així que qualsevol cosa que pogués fer amb el Fiscal General seria meravellós (...) Biden va fer gala que va frenar l'acusació, així que, si pot mirar-ho...», exhorta a Zelenski el mandatari estatunidenc durant la conversa, datada del passat 25 de juliol.

El mandatari feia referència a Hunter Biden, fill de qui fos vicepresident durant el mandat de Barack Obama (2009-2017) i actual aspirant a la candidatura demòcrata presidencial per al 2020, i que va treballar com a assessor per a l'empresa de gas ucraïnesa Burisma. «M'agradaria que ens fes un favor perquè el nostre país ha passat per moltes coses i Ucraïna en sap molt, d'això (...) M'agradaria que el Fiscal General el truqui, a un del seu equip i m'agradaria arribar al fons de la qüestió», va afegir Trump, qui també va assenyalar que Zelenski seria contactat pel seu advocat personal, Rudy Giuliani.

La Casa Blanca va subratllar que la transcripció no és textual i que està basada en les «notes i records» de funcionaris del Govern estatunidenc. El document no fa referència, no obstant això, a l'acusació que Trump hauria bloquejat fons d'assistència estatunidenca a Ucraïna com a mesura de pressió a Zelenski.

Per la seva banda, Trump va insistir ahir que no va pressionar el Govern d'Ucraïna però va vacil·lar a l'hora d'assegurar la difusió de la transcripció de la trucada telefònica mantinguda amb Zelenski. «No, no ho vaig fer», va asseverar el magnat novaiorquès, que va dir durant una roda de premsa que no va pressionar Zelenski perquè obrís una investigació a Biden.