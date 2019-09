Batet confirma contactes amb Fachin perquè se sumi a la llista de JxCat

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, va confirmar ahir «contactes molt preliminars» amb el qui va ser cap de llista del Front Republicà, Albano Dante Fachin, perquè se sumi a la llista del 10-N. En un contacte amb la premsa als passadissos del Parlament ahir al migdia, Batet va admetre que «s'estudiarà» qualsevol proposta que aposti per la unitat.

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ja va avalar ahir –a Twitter– la proposta de Fachin de formar un «front unitari» a les eleccions espanyoles que uneixi JxCat, ERC i el Front Republicà. Batet va destacar que la seva formació neix de la suma i d'entendre que «el projecte compartit és més fort que el projecte de partit».

«S'ha de concretar, hem de veure si és possible», va afegir Batet, que va reconèixer l'evidència que no hi haurà un front unitari perquè ERC s'oposa a una llista conjunta. Per la seva banda, Fachin treballa per tornar a presentar el Front Republicà a les eleccions del 10-N, una coalició de les organitzacions Som Alternativa –que lidera l'exdiputat de CSQP, Poble Lliure i Pirates. Cal recordar que la CUP –on s'integra Poble Lliure– debat aquest cap de setmana si es presenta o bé boicoteja el 10-N.

La direcció del PDeCAT va aprovar dimarts que vol repetir la fórmula del 28-A, així com les llistes, amb els presos encapçalant les candidatures. El partit que presideix David Bonvehí s'oposa a incorporar Fachin, i recorda que els associats del PDeCAT hauran d'avalar les llistes de JxCat.