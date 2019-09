Un centenar de persones protesten a Manresa per l'empresonament

A l'entorn d'unes cent persones es van aplegar ahir a les 8 del vespres a la plaça Sant Domènec per manifestar-se en contra de l'empresonament dels membres dels CDR acusats de formar part d'un grup terrorista. Els CDR de Manresa van fer una crida per les xarxes socials demanant als assistents que portessin estris per fer soroll, però finalment no hi va haver resposta. Durant l'acte es va cantar Els segadors i es va poder sentir algun crit de «Llibertat presos polítics» i també es va entonar molt tímidament l'himne revolucionari Bella Ciao.