El CIS dona al PSOE el doble d'estimació de vot que al PP

L'enquesta del CIS del mes de setembre, elaborada dies abans de la convocatòria electoral, atorga al PSOE una estimació de vot del 34,2 %, una pujada de 5,6 punts respecte dels seus resultats a les eleccions del 28 d'abril, just el doble que el PP, que es queda amb el 17,1 %. El CIS torna a canviar el mètode respecte del baròmetre de juliol i, a més del vot directe de baròmetres previs, introdueix l'anomenada «cuina» amb estimació de vot, el que impedeix la comparació entre enquestes. Sota aquesta nova metodologia, els socialistes obtindrien aquest 34,2 % dels sufragis, seguit del PP amb el 17,1 %, que repuntaria quatre dècimes respecte dels comicis d'abril.

Per primera vegada, el CIS també desagrega a la taula d'estimació de vot el resultat de Podem i d'Izquierda Unida. El partit de Pablo Iglesias obtindria en solitari l'11,2 %; Izquierda Unida, el 3,3 i la confluència d'En Comú-Podem, l'1 %. Sumats, la coalició obtindria el 15,5 % en estimació de vot, per sobre de Cs, amb el 12,9 %. L'enquesta no recull el possible efecte Errejón, ja que el treball de camp es va dur a terme entre l'1 i el 18 de setembre, abans de conèixer-se el pas fet per l'antic dirigent de Podem. Vox, per la seva banda, perdria bastant suport respecte del 28-A, gairebé tres punts, i es quedaria en el 7,5 % en estimació de vot. El partit següent seria ERC, amb el 3,7 %, seguit del JxCat, amb el 2 %, el PNB amb l'1,6 i EH-Bildu amb l'1,2 % dels sufragis.

No obstant això, si es comparen les dades de vot directe –l'únic disponible al sondeig anterior– amb les d'aquest mes, el PSOE cauria 3,5 punts fins al 27 % dels suports, mentre que el PP pujaria una dècima, fins al 10,2.

Cs descendiria del 9,1 al 7,9 %, Unides Podem i les seves confluències repuntarien del 9,6 al 10,7 % i Vox també pujaria del 3,4 al 4,5 %.

Crida l'atenció l'increment de l'abstenció, del vot en blanc i del vot nul. El 12,4 % dels enquestats optaria per l'abstenció –10 % al juliol–, el 0,6 % votararia nul –0,3 % a l'anterior CIS– i el 2,4 % votaria en blanc, quan en el sondeig anterior era l'1,8 % dels ciutadans.

El desànim dels ciutadans amb la situació política també té el seu reflex en l'enquesta. La preocupació dels ciutadans per la política s'ha disparat aquest mes de setembre i assoleix nous màxims històrics, ja que el 45,3 % dels enquestats veuen els polítics i els partits com un dels tres principals problemes, set punts més que al juliol.

D'altra banda, Más País concorrerà a almenys 17 províncies a les eleccions generals del 10 de novembre, segons el preacord que ha signat la plataforma d'Íñigo Errejón amb Equo.

A més, han acordat que la fórmula jurídica amb la qual es presentaran serà la de coalició. Segons el document, Equo i Más País es presentaran «a les cir-cumscripcions on es triïn set o més diputats», atès que d'aquesta manera es respecta la proporcionalitat del vot i s'evita restar al bloc progressista.

A Andalusia presentaran llistes a Màlaga, Cadis, Granada i Sevilla, a Galícia concorreran a Pontevedra i la Corunya, i sumarà a més de Barcelona i Madrid les cir-cumscripcions d'Alacant, Astúries, Balears, Biscaia, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, València i Saragossa.