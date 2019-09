Junqueras exigeix a l'Eurocambra que li permeti ocupar l'escó

El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha exigit al Parlament Europeu que li permeti ocupar l'escó basant-se en la primera publicació del BOE on se'l declarava eurodiputat electe i no en la llista definitiva que va enviar l'Estat espanyol que no l'incloïa. En concret, Junqueras demana al comitè d'Afers Jurídics que "convidi" a l'Estat espanyol a notificar la llista del BOE i que, si aquest no ho fa, per la cambra "prevalgui" el primer llistat.

Argumenta que davant la "discrepància" entre els dos documents hauria de ser vàlid el primer perquè, en cas contrari, es crearia un "buit legal" que permetria als països de la UE "desviar-se" dels resultats oficials de les eleccions. El líder d'ERC també reclama al comitè que declari "contrari" a la llei electoral europea el requisit espanyol de jurar la Constitució per assumir el mandat d'eurodiputat.

Amb tot, Junqueras reitera que l'Eurocambra l'hauria de reconèixer com a eurodiputat electe i "permetre que finalitzi" els tràmits per ocupar l'escó.

Cas als tribunals europeus



Junqueras ha fet aquesta petició mentre s'espera la convocatòria definitiva de la vista oral del seu cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, fins ara prevista pel 14 d'octubre. El Tribunal Suprem va traslladar a aquesta instància amb seu a Luxemburg els seus dubtes sobre com s'havia d'aplicar la immunitat europarlamentària, després de denegar al líder d'ERC el permís per sortir de la presó i jurar la Constitució.

Per la seva banda, el Parlament Europeu va decidir presentar l'opinió dels seus serveis jurídics sobre quin és l'abast de la immunitat a la futura vista davant del TJUE.