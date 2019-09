Marlaska diu que els membres dels CDR han tingut tots els drets i nega cap paral·lelisme amb ETA

El ministre en funcions d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat aquest divendres que els membres dels CDR detinguts dilluns han tingut tots els drets durant el procediment judicial, al contrari del que asseguren els seus advocats d'Alerta Solidària. També ha volgut negar que hi hagi cap paral·lelisme possible entre aquesta situació i la d'ETA. Al seu parer, plantejar aquesta comparació és "un risc i una imprudència tremenda". En declaracions a Ser Catalunya, Marlaska ha considerat "preocupant" el comportament del president de la Generalitat, Quim Torra, en tot aquest afer, i li ha demanat que reflexioni.

Marlaska ha subratllat que l'operació que va començar dilluns es basa en "fets concrets" i va ser ordenada per una autoritat judicial, "en el marc d'un estat de dret". "És preocupant que Torra fes les manifestacions que va fer i mantingués el comportament que va mantenir. Li demano una reflexió respecte a la seva conducta", ha afegit el ministre, que ha remarcat que no tots els membres del Govern es van comportar igual que Torra.

També ha assegurat que es van respectar tots els drets de les persones detingudes en tot moment, sense adoptar mesures addicionals permeses per la Llei d'enjudiciament criminal. "Van poder designar lletrats de la seva confiança. Aquestes al·legacions rebudes sempre s'han de sustentar en fets", ha dit respecte a les queixes dels advocats d'Alerta Solidària.

El ministre ha negat qualsevol comparació amb el terrorisme d'ETA, i ha insistit que "tot aquell moment fosc és qüestió del passat". "No extralimitem, no traguem conclusions ni fem paral·lelismes indeguts", ha reclamat Maslaska, que ha demanat treballar per la llei i el diàleg, i no per la confrontació.

Sobre la visita d'Albert Rivera a Vic i la seva promesa d'apujar el sou als policies destinats a Catalunya, ha indicat que des del govern espanyol no van un dia concret a Vic amb totes les càmeres, sinó que treballen cada dia amb la Guàrdia Civil i amb la Policia Nacional, incrementant el nombre d'agents i millorant les seves condicions. En canvi, ha remarcat que Cs va donar suport a un govern del PP que va retirar 800 efectius de Catalunya.

Sobre la petició d'aplicar el 155 de forma permanent, ha subratllat que el propi TC ho ha considerat improcedent. "S'aplicarà si concorren els supòsits que preveu la Constitució, i esperem que no succeeixi i que totes les conductes de les autoritats estiguin dintre del marc constitucional", ha indicat.

En preguntar-li quina informació prèvia tenia sobre l'operatiu de dilluns, ha dit que tenia la constància que ha de tenir, i ha insistit que l'important és que va ser un dispositiu amb un "èxit rellevant".