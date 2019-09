Marxa de Torxes de Lledoners: tota la informació

La Marxa de Torxes de Lledoners se celebrarà la tarda-vespre de dimarts 1 d'octubre per commemorar el segon aniversari del referèndum de l'1-O. L'organització vol que suposi un «clam per la unitat estratègica per la independència que ha de servir per fer front a la repressió i per actuar conjuntament» quan surtin les sentències dels presos.



Horari i recorregut

La marxa, que es va haver d'ajornar a causa de les inclemències meteorològiques, mantindrà el mateix recorregut. Quatre columnes amb torxes led de diferents colors sortiran a dos quarts de 9 del vespre fins a l'esplanada de Lledoners, on confluiran tots els assistents als volts de 2/4 de 10:

Santpedor

Sant Joan de Vilatorrada

Pineda de Bages

Santuari de Joncadella



Una vegada allà hi haurà actuacions musicals i folklòriques. També hi haurà els parlaments de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, d'un representant d'Òmnium, i de familiars dels presos. La lectura del manifest anirà a càrrec de representants dels quatre pobles del Bages que van ser agredits per la Guàrdia Civil el dia 1 d'octubre.

Des de l'organització es fa una crida a participar en aquesta marxa de torxes per donar suport als presos i exiliats a pocs dies que surtin les sentències. «Estem en un moment transcendental per la història de Catalunya i hem de donar escalf als nostres polítics empresonats i exiliats», destaca Toni Cornudella, portaveu de la Marxa de Torxes de Lledoners. Cornudella ressalta que l'acte ha de servir per «recordar la unitat i l'empoderament ciutadà que hi va haver durant l'1 i 3 d'octubre».



Les torxes

Les torxes valen 3 euros i es vendran a partir de les 7 de la tarda en tots els punts de concentració. L'organització recomana portar un lot, aigua i calçat còmode. Els qui vulguin accedir directament amb el vehicle fins al pla de Lledoners, ho podran fer fins a 2/4 de 8 de la tarda.