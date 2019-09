Mor Jacques Chirac, l'«animal polític» que va recuperar el poder per a la dreta a França

L'expresident conservador de França Jacques Chirac va morir ahir als 86 anys després d'una trajectòria de diverses dècades en què va ser protagonista de la política gal·la i va ocupar les principals esferes del poder, incloses l'alcaldia de París i la direcció del Govern. Va morir al seu domicili de l'acomodat sisè districte de París «sense patir i envoltat de la seva família», va explicar Frédéric Salat-Baroux, marit de Claude, l'única filla encara viva de l'exmandatari.

Chirac, casat amb Bernadette Chodron de Courcel, feia anys que s'havia retirat de la vida pública. Físicament minvat després de tenir un accident cerebral el 2005, aquest segon pla no havia apagat la popularitat del polític, fill de militar i nascut el 29 de novembre del 1932 a la capital francesa. El minut de silenci que van guardar en el seu honor l'Assemblea Nacional i el Senat va ser només una de les moltes mostres de respecte que van dedicar com- panys i rivals polítics a qui va ser al capdavant de l'Elisi del 1995 al 2007.

Chirac va començar la seva carrera sota la protecció del llavors primer ministre Georges Pompidou. La conquesta el 1967 d'un històric feu electoral comunista a Corrèze, departament del centre de França del qual era originària la seva família, va ser el primer pas del polític conservador.

Després de graduar-se a l'Institut d'Estudis Polítics de París, va acabar la seva formació el 1959 a l'Escola Nacional de l'Administració (ENA), el viver de les elits franceses. La secretaria d'Estat d'Ocupació el 1968, prèvia a la d'Economia, i els ministeris d'Agricultura i Interior van marcar el seu ascens. Va utilitzar com a principal trampolí l'alcaldia de París, en la qual va ser el 1977 el primer regidor elegit per sufragi universal.

Chirac, primer ministre del 1974 al 1976 i, per segona vegada, del 1986 al 1988, es considerava hereu polític de l'expresident Charles de Gaulle i va aconseguir accedir a l'Elisi després de dos intents frustrats, el 1981 i 1988, derrotat en els dos casos per François Mitterrand. A la tercera, el 1995, el creador el 1976 del partit Agrupació per a la República (RPR) va posar fi a 14 anys de presidència de l'esquerra a França. Durant el seu primer mandat, però, va haver de governar durant cinc anys en cohabitació amb el Govern socialista de Lionel Jospin.

Chirac passarà a la història com el polític que va encarnar l'oposició a la guerra contra l'Iraq llançada pel president nord-americà George W. Bush el 2003, que ell va considerar injustificada i perillosa per a l'estabilitat del Pròxim Orient i el món. Va ser el primer president gal que va reconèixer el juliol del 1995 la responsabilitat de l'Estat francès en la deportació i l'extermini de jueus a la Segona Guerra Mundial.



Condemna a 2 anys de presó

La seva altura política no es va veure entelada quan el 2011 el Tribunal Correccional de París el va condemnar a dos anys de presó exempts de compliment per una sèrie de llocs de treball ficticis concedits per l'Ajuntament de París quan ell era alcalde a persones que treballaven per al seu partit. Aquesta sentència, que es va retardar per la immunitat presidencial que el va protegir entre el 1995 i el 2007, el va convertir en el primer expresident a ser condemnat per la justícia del seu país.

«Va encarnar una França fidel als seus valors universals i al seu paper històric», va dir d'ell Nicolas Sarkozy, que el va succeir en la direcció de l'Estat entre el 2007 i el 2012. «Els francesos, independentment de les conviccions, acaben de perdre un amic», va afegir l'inquilí següent de l'Elisi, el socialista François Hollande. El president de França, Emmanuel Macron, va expressar el seu dolor per la pèrdua de Chirac, a qui va definir com un «home d'Estat» que «va saber representar la nació en la seva diversitat i complexitat».