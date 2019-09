Els Mossos ajornen la reunió de coordinació amb Interior

Els Mossos d'Esquadra van ajornar la reunió d'ahir a la tarda de la Comissió Mixta de Seguretat entre Estat i Generalitat, a última hora i quan ja s'havia celebrat una primera trobada tècnica entre els comandaments de la policia catalana, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, segons fonts pròximes a aquesta.

La reunió prevista per a ahir a la tarda havia de tenir lloc a la Delegació del Govern, coincidia amb un escenari de tensió entre el Govern i l'Executiu de Pedro Sánchez, agreujat per la detenció de diversos membres dels CDR acusats de terrorisme per part de la Guàrdia Civil, que precisament van ser enviats a presó per l'Audiència Nacional.

La suspensió de la reunió es va fer l'endemà que el president català, Quim Torra, assegurés que no permetria vincular l'independentisme amb el terrorisme i quan està pendent de votar-se al Parlament una proposta de resolució de JxCat i ERC perquè la Guàrdia Civil es retiri de Catalu-nya i dimiteixi la delegada del Govern, Teresa Cunillera.

La Delegació del Govern, a la seu de la qual s'havia de celebrar la reunió, i el departament d'Interior han anunciat la suspensió de la comissió en un comunicat remès als mitjans, en el qual van adduir «motius d'agenda».



Sense donar explicacions

Fonts pròximes a la comissió van explicar que els Mossos d'Esquadra van demanar ajornar la reunió –a la qual anava a assistir la cúpula de la policia catalana, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya–, sense donar explicacions i quan estaven ultimats els preparatius tècnics sobre els assumptes a tractar en la trobada.

De fet, quan els Mossos d'Esquadra van trucar per ajornar-la, sense data, ja s'havia celebrat en una comissaria de la policia catalana una primera reunió tècnica, entre els comandaments dels tres cossos policials, per preparar els continguts de la Comissió Mixta.



Torra, la pancarta i TSJC

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va mantenir l'ordre que va donar al president català, Quim Torra, perquè retirés de la Generalitat la pancarta de suport als presos i li va recordar que, una vegada convocats els comicis, està obligat a fer-ho per la normativa electoral.

En una providència, la sala contenciosa del TSJC desestima el recurs que Torra va presentar dimecres, en què invocava el seu dret a la llibertat d'expressió.