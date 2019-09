Se suïcida el presumpte autor del crim del Port Olímpic quan els Mossos estaven a punt de detenir-lo

El presumpte autor de la punyalada mortal a una jove de 26 anys el 4 de setembre passat en una discoteca del Port Olímpic de Barcelona s'ha suïcidat aquesta nit quan estava a punt de ser detingut en una operació dels Mossos d'Esquadra, segons avança 'El Mundo', que cita fonts de la investigació, i ha pogut confirmar l'ACN. La policia el buscava pel barri de Sant Roc de Badalona, on sembla que residia, i en els darrers dies havien aconseguit situar-lo en un domicili del carrer Cáceres. Altres informacions apunten que l'home s'hauria pogut treure la vida d'un tret. La policia havia desplegat un operatiu important a la zona per detenir el presumpte homicida. Sembla que quan s'ha disparat, cap a les deu de la nit, no hi havia cap policia dins del pis.

Cal recordar que l'home estava buscat des del 4 de setembre, quan hauria apunyalat una jove de 26 anys en un local d'oci nocturn del Port Olímpic a la qual prèviament li havia intentat robar el mòbil. La noia ho va denunciar al personal de seguretat del local, que van expulsar l'individu i un altre home que l'acompanyava. En el transcurs de la picabaralla, ja a la porta del local, un dels dos va apunyalar primer un efectiu de la seguretat privada de l'establiment i després la noia, que va acabar morint hores més tard en un hospital.

Els dos homes van fugir del lloc dels fets, malgrat que l'escena havia quedat enregistrada per les càmeres de seguretat del local. Pocs dies més tard, l'home que acompanyava el presumpte homicida es va entregar als Mossos d'Esquadra.