Torra insta la JEC a desestimar la petició de Cs de retirar el llaç groc o traslladar-la a la Junta Provincial

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sol·licitat aquest divendres a la Junta Electoral Central (JEC) que acordi no ser competent per resoldre la denúncia de Cs que vol instar-lo a retirar el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat i ho traslladi a la Junta Electoral Provincial de Barcelona o bé que actuï subsidiàriament i desestimi la petició. Torra ha presentat al·legacions davant la JEC en considerar que durant la campanya electoral no es pot excloure la difusió d'altres missatges polítics i ha descartat que els missatges favorables a la llibertat dels polítics presos puguin incidir en l'electorat. El cap del Govern ha manifestat que no prohibir el llaç groc és l'opció "més favorable" per la neutralitat i ha avisat que una eventual prohibició es podria eludir, per part de la població, substituint-la per "altres elements".

Entre els arguments que Torra ha al·legat per justificar la seva petició, també hi ha que retirar el llaç groc pot "atemptar greument" contra la llibertat d'expressió dels treballadors públics.

Pel que fa al període electoral, Torra ha apuntat que no s'ha d'estendre a tot aquest temps en un mateix grau uniforme de "limitació a la difusió de missatges des de les institucions públiques", sinó que la seva necessària imparcialitat, neutralitat i abstenció d'intervenir en actes de campanya "adquireix sentit" en els 15 dies de campanya electoral.

El cap del Govern ha avisat que limitar les referències a presos polítics i exiliats "comportaria una clara vulneració del dret a la llibertat d'expressió" dels càrrecs institucionals, davant d'uns resolucions judicials de l'1-O amb un important coneixement entre la població.

Finalment, es recorda que el llaç groc s'ha utilitzat històricament i internacionalment per solidaritzar-se amb causes que afecten altres països, més enllà dels grups polítics catalans. "Prohibir-lo significa donar-li un únic significat i impedir o menystenir-ne altres significats legítims", ha afirmat.

D'altra banda, Torra ha sol·licitat que les comunicacions de la JEC relacionades amb aquest procediment estiguin dirigides a ell mateix i no a la consellera de la presidència, Meritxell Budó. De fet, les al·legacions estan presentades pel propi president en assumir la responsabilitat de la pancarta i exculpar-ne la consellera.