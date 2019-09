El judici a la Mesa del Parlament, entre el 19 i el 22 de novembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà entre els dies 19 i 22 de novembre pròxims els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'etapa de Carme Forcadell i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya per haver permès la tramitació de les lleis del procés.

En una resolució, el TSJC ha fixat les dates per al judici contra els exmembres de la Mesa Lluis Maria Corominas (PDeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) i Joan Josep Nuet (EUIA), a més de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que seran jutjats per un delicte de desobediència.

Els diputats - cap d'ells parlamentari en l'actualitat, amb l'excepció de Guinó - seran jutjats l'endemà del judici al president de la Generalitat, Quim Torra, per desobeir l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços dels edificis públics.

Els sis polítics acusats de desobediència seran jutjats per una sala integrada pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, - que, d'acord amb la llei, presideix tots els judicis de la sala civil i penal -, així com el civilista Jordi Seguí i Carlos Ramos, un dels jutges designats a proposta del Parlament i que serà ponent de la sentència.

La causa contra els membres de la Mesa - iniciada arran de diverses querelles de la Fiscalia - es jutjarà al TSJC, després que el Tribunal Suprem decidís esqueixar-la del procés contra Forcadell i la resta de líders independentistes i remetre-la a l'alt tribunal català per al seu enjudiciament.

Els exvicepresidents de la Mesa Lluís Maria Corominas i Lluís Guinó, l'exsecretària primera Anna Isabel Simó, l'exsecretària quarta Ramona Barrufet, de JxSí, i Joan Josep Nuet, secretari tercer de CSQP, estan acusats de permetre que la cambra catalana debatés resolucions a favor d'un referèndum, malgrat que el Constitucional els havia advertit de la seva obligació d'impedir qualsevol iniciativa que suposés eludir els seus mandats.

Després de la declaració d'independència del 27S, els membres de la Mesa de JxCat i CSQP van declarar com investigats davant el Suprem pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació, per haver permès la tramitació de la llei de referèndum que preveia l'1-O i de la llei de transitorietat nacional, aprovades pel Parlament els dies 6 i 7 de setembre del 2017 i després suspeses pel Constitucional.

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya, de la seva banda, va ser imputada pel Suprem en el cas del procés per ser qui va presentar, com a presidenta del seu grup parlamentari, la proposició de la llei de transitorietat, que creava un marc legal alternatiu a l'espanyol per al cas que el "sí" a la independència guanyés en l'1-O.

En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia demana per a cada un dels sis acusats penes de fins a un any i vuit mesos d'inhabilitació, així com una multa de 10 mesos amb una quota diària de 100 euros per un delicte continuat de desobediència greu.

De la seva banda, l'acusació particular exercida per l'Advocacia de l'Estat demana multes de 30.000 euros i inhabilitació especial d'un any i vuit mesos per a Corominas, Guinó, Simó i Barrufet, i multa de 24.000 euros i un any i quatre mesos d'inhabilitació per a Nuet i Boya, tots ells acusats de desobediència greu.

Així mateix, l'acusació popular de VOX demana 12 anys de presó, 108.000 euros de multa i inhabilitació per a aquests sis acusats, als quals considera autors d'un delicte d'organització criminal i d'un altre continuat de desobediència.

El lletrat de l'administració de justícia del TSJC ha assenyalat jornades de matí i tarda per a la celebració del judici i ha demanat al Departament de Justícia que precedeixi a l'"adequació del mobiliari de la sala de vistes" perquè es pugui garantir que, durant el judici, les defenses estiguin ubicades de manera que puguin comunicar-se amb els seus clients.