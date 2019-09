Cuixart, als CDR empresonats: «Sobretot que no us posin la presó dins»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat una carta als set activistes del CDR en presó preventiva on els ha volgut "acompanyar en aquests moments difícils". "Sobretot que no us posin la presó dins", els ha advertit, mentre els ha recomanat "donar-se temps per adaptar-se" i els ha recordat que "l'ànima és lliure si ho és la ment".

A la missiva el president d'Òmnium, també en presó preventiva, ha assegurat que la presó "no representa la visualització de ca derrota", sinó que creu que és "un pas més cap a la victòria" i els ha dit que també és una situació "de creixement personal i col·lectiu". Cuixart, que els ha demanat mantenir "el somriure per bandera", ha volgut concloure la carta citant Gandhi i ha afirmat que "és deslliurat de qualsevol por que l'home esdevé realment lliure".