Donald Trump compara el funcionari que el va denunciar amb un «espia»

El president dels EUA, Donald Trump, va comparar amb un «espia» el funcionari d'intel·ligència que va presentar una queixa interna arran de la seva conversa amb el seu homòleg ucraïnès, Vladímir Zelenski, i va suggerir que aquesta persona va cometre «traïció». El mandatari nord-americà va fer el comentari durant una trobada privada i informal amb el personal de la missió dels Estats Units davant les Nacions Unides i les seves famílies, després d'assistir a l'assemblea general que va celebrar aquest organisme internacional a Nova York.

Encara que el comentari va ser fet en privat, mitjans nord-americans van obtenir vídeos en què s'escolten les paraules pronunciades per Trump. «Això és una cosa semblant a un espia. Sabeu el que solíem fer en els vells temps quan érem llestos, cert? Amb els espies i la traïció, cert?», va dir Trump segons una transcripció del The Washington Post. «Solíem manejar l'assumpte de forma diferent de com ho fem ara», va afegir, segons Los Angeles Times.