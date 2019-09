L'examant d'un capellà li fa xantatge amb un vídeo sexual

Va viure amb ell a la casa parroquial, a València, i van mantenir una relació sentimental que es va allargar per espai d'un any. I, tot i així, any i mig després que hagués cessat la convivència, va quedar amb el seu antic amant a la casa d'aquest, el va gravar mentre li feia una fel·lació i després va intentar extorquir-lo exigint-li el pagament de 100.000 euros a canvi de no divulgar en el seu entorn personal, familiar i professional les seves tendències homosexuals. El caràcter inusual d'aquest cas és que la víctima és un sacerdot catòlic, que l'autor de les coaccions és un refugiat de confessió musulmana a qui va acollir a casa seva, i que aquesta, és a dir, on es va materialitzar la convivència, era la casa parroquial.

L'embolic sentimental, que va transcendir l'àmbit personal per convertir-se en un assumpte judicial després que el capellà denunciés el xantatge davant la policia, propiciant així la detenció del seu antic amant, hauria de jutjar-se la setmana que ve a l'Audiència Provincial de València. Però no arribarà a veure cap seu judicial –excepte sorpresa d'última hora-, ja que víctima i autor han arribat a un acord previ pel qual el primer assegura que «se sent totalment reparat i satisfet» atès que el segon ha reconegut els fets tal com els relata la Fiscalia, i ha demanat perdó reiteradament al capellà.

Pel delicte de coaccions, condicionat pel comès contra la intimitat –per gravar-lo en ple acte sexual sense permís–, la fiscal sol·licita any i mig de presó.