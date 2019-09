Localitzen el cos del nadó que el pare de 16 anys va confessar haver llançat al riu

Els equips d'emergència van localitzar ahir sense vida el nadó de pocs dies que el seu pare de 16 anys va confessar haver llançat al riu Besòs. El van trobar a la llera en un dispositiu de recerca que va començar dimarts a la tarda. El presumpte parricida va acabar confessant els fets als Mossos d'Esquadra i va ser internat en règim tancat per ordre del jutge que instrueix el cas. La Fiscalia considera el fet un assassinat. El dispositiu de recerca ha inclòs diversos cossos d'emergència i equipaments com un helicòpter, unitats subaquàtiques i canines, que han estat buscant durant tres dies per la llera del riu, les zones de canya i els seus voltants.