Marcel Mauri creu que qui ha de "demanar perdó per la violència" és l'Estat

El portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assegurat que "els únics que han de demanar perdó per la violència són l'Estat espanyol" i ha exigit que es deixi d'utilitzar la repressió "com a instrument polític". En una atenció als mitjans a la manifestació a Sabadell per demanar l'alliberament dels set CDR empresonats, Mauri ha retret a l'Estat que "criminalitza l'independentisme" i ha assegurat que la violència hi va ser "amb l'1-O i la vulneració de drets constant".

"Seguirem al carrer sempre que faci falta per defensar els drets i llibertats", ha advertit, per afegir que l'independentisme és "un moviment pacífic". En aquest sentit, Mauri ha assegurat que "mai hi ha hagut un fet violent" i ha avançat que si mai hi fos, el condemnarien.