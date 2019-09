12.000 persones es manifesten a Sabadell per demanar l'alliberament dels CDR empresonats

Més de 9.000 persones s'ha manifestat a Sabadell per demanar l'alliberament dels set activistes del CDR empresonats des del dijous 26 de setembre, segons la Policia Local de la localitat. Els nombrosos participants s'han concentrat prop de les sis de la tarda davant els jutjats de la ciutat i han començat la marxa entre crits de 'Tots som CDR' i 'No esteu soles'. La manifestació ha estat encapçalada per familiars i amics de les persones en presó preventiva, que han portat una pancarta amb el lema 'La repressió no ens aturarà. Llibertat', i ha acabat a la plaça Doctor, just al costat de l'Ajuntament, on s'han fet els parlaments.

Durant el recorregut s'han penjat dues pancartes grans des de dalt de tot d'edifici, una amb el lema de la marxa que s'ha desplegat en una plaça on hi ha la residència d'un dels presos i l'altra prop del final del recorregut, amb la frase 'No esteu soles. Llibertat'.

La reivindicació ha estat impulsada per la plataforma de suport 'Llibertat Detingudes 23S' després que el jutge de l'Audiència Nacional decretés dijous presó provisional sense fiança per a set de les persones detingudes, que estan acusades de terrorisme.