Més País provoca desercions al projecte d'Unides Podem

Continua la sacsejada provocada a l'esquerra per la irrupció de Més País, el projecte polític d'Íñigo Errejón, al qual ahir es van sumar Equo i els líders de Podem Múrcia, el que va desencadenar sengles crisis al partit ecologista i la fracció murciana de la formació de Pablo Iglesias. Tant que l'únic diputat i confundador d'Equo, Juan López de Uralde, va confirmar, com ja havia anunciat, que deixa aquesta formació davant el que considera un «error» de la força política ecologista i manté la seva aposta per Unides Podem, del grup parlamentari del qual ha estat membre al Congrés dels Diputats.

El partit ecologista ha optat per concórrer a les eleccions del 10 de novembre al costat de Més País amb el suport del 58,7% de la seva militància, que va votar en una consulta vinculant que va ser celebrada immediatament per Errejón en veure reforçar la seva candidatura amb una aportació «verda» el dia de la vaga mundial pel clima. A més d'Uralde, també van dimitir quatre membres de l'executiva d'Equo, que va abandonar Unides Podem la vigília de la reunió que avui mantindrà el seu consell ciutadà per analitzar el nou panorama polític.

També hi ha crisi a Podem Múrcia, els líders del qual, el secretari general, Óscar Urralburu, i la seva número dos, María Giménez Casalduero, van anunciar la seva dimissió per integrar-se a Més País, així com la renúncia als seus escons a l'Assemblea Regional de Múrcia.