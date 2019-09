El nou comissari europeu de Justícia diu estar obert a revisar l'euroordre

El futur comissari europeu de Justícia, el belga Didier Reynders, s'ha declarat obert a revisar l'Ordre Europea de Detenció, en resposta a una pregunta presentada per la Comissió de Llibertats Civils (LIBI) del Parlament Europeu. «Consideraré seriosament presentar una proposta per revisar l'Ordre Europea de Detenció», va dir Reynders en resposta a una pregunta impulsada per Cs, que la considera «un instrument de justícia penal essencial a la Unió». El pròxim comissari va contestar així una pregunta de l'eurodiputada de Ciutadans Maite Pagazaurtundúa sobre les prioritats del seu mandat i els seus plans per facilitar la cooperació judicial entre estats membres, millorar la implementació dels instruments de la legislació penal comunitària o revisar l'euroordre. Reynders, encara ministre belga d'Exteriors fins a l'1 de novembre, assenyala, a més, que el TJUE ha mostrat que l'euroordre «pot interpretar-se de manera que protegeixi els drets fonamentals».