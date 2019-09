Paluzie crida l'independentisme a romandre "ferm i unit" i a "no deixar-se endur per la ràbia"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha fet una crida al moviment independentista perquè es mantingui "ferm" i "unit" en la lluita no violenta després dels empresonaments de membres vinculats als CDR. En una jornada internacional de no violència organitzada per l'ANC per a compartir "els aprenentatges dels moviments democràtics d'arreu del món", Paluzie ha reclamat tenir "cap fred" i "no deixar-se portar per la frustració, la ràbia i la indignació" i mantenir-se en "l'exercici de lluita no violenta", com l'1-O, quan considera que es va guanyar "la batalla" a l'Estat. La líder de l'Assemblea ha explicat que la no violència no es tradueix en inacció, i ha apuntat que campanyes com la de Consum Estratègic s'inscriuen en aquest capítol.

La presidenta de l'ANC ha reclamat que la sentència agafi l'independentisme "unit". Amb tot, ha reconegut que aquesta unitat pot fer que "no tothom se senti còmode" perquè "s'haurà d'arribar a missatges més amplis" que el de l'Assemblea, que clama 'Objectiu: Independència'. De totes maneres, ha subratllat que "la veu pròpia de l'assemblea no s'apagarà" i que tindran "veu pròpia" en la independència però que s'uniran amb altres entitats per basar-se en principis com l'autodeterminació i la llibertat dels presos. De cara a aquesta sentència, ha desitjat que hi hagi mobilitzacions "diverses", però sempre basades en la no violència i en rebutjar "l'enfrontament per l'enfrontament".

Durant la seva intervenció a les jornades, Paluzie ha explicat que aquesta és "una guerra moderna" en què s'utilitzen "diferents instruments" i ha lamentat que a l'independentisme li continua costant "gestionar la repressió", que avui es materialitza amb els empresonats vinculats al CDR, a qui ha qualificat de "presos polítics".

Per tot plegat, ha reivindicar "refer-se i preparar-se" un cop conscients de "la cara més fosca de l'Estat" per a reprendre la lluita no violenta, sobre la qual l'entitat ja fa formacions des de fa temps i adverteix que aquest tipus de lluita necessita creativitat. Un exemple és, ha dit, la candidatura a la Cambra de Comerç, però també la campanya de Consum Estratègic que ha causat polèmica i que els ha costat una demanda de Foment.

Referent a aquesta demanda, Paluzie ha criticat que es pretén "arruïnar econòmicament l'Assemblea" però s'ha reafirmat en la campanya. "És tan legítima com la dels ecologistes que defensen que es consumeixin només productes ecològics o dels que no volen transgènics", ha defensat, amb la diferència que l'entitat opta per "empreses deslligades del poder polític que no respecta les decisions de la ciutadania".

Paluzie ha detallat que l'estratègia de lluita no violenta significa enfrontar-se amb el poder i intentar afeblir-lo mentre s'enforteix el poder propi: "És no cooperar amb els opressors". D'altra banda, ha considerat que aquest tipus de campanyes ajuden el moviment a "eixamplar la base" perquè "a ningú li agrada que li tallin l'electricitat quan és pobre, o que els hi pugin el preu".

Finalment, ha reclamat treballar per aconseguir "petites victòries" que donin a l'independentisme "moral" per continuar la lluita. Ha admès que ara mateix l'Estat "està marcant l'agenda", amb les detencions de membres vinculats als CDR, i que aquests arrestos "no són casuals", "arriben en un moment determinat".

A les jornades, celebrades a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, s'hi han fet xerrades, projeccions i taules rodones on s'han donat "claus" de la lluita no violenta. Entre els ponents destaquen noms com Stellan Vinthagen, Ayla Bakkalli, Ramón Grosfoguel, Gabriela Serra, Laia Serra, David Fernàndez i Jesús Castañar.