El Congrés demana al secretari d'Estat documents per al judici polític a Trump

Diversos comitès de la Cambra Baixa dels EUA que investiguen els contactes del president, Donald Trump, amb Kíev per iniciar un judici polític en contra seu van requerir documents al secretari d'Estat, Mike Pompeo. Els comitès també van cridar a declarar durant les properes dues setmanes cinc funcionaris del departament d'Estat amb coneixement dels fets que s'investiguen.

Entre els citats hi ha l'exambaixadora dels Estats Units a Ucraïna, Marie Yovanovitch, que declararà el 2 d'octubre; l'exenviat –dimitit divendres– especial dels EUA per a Ucraïna, Kurt Volke, i l'ambaixador de Trump davant la Unió Europea (UE), Gordon Sondland (10 d'octubre).

D'altra banda, les enquestes s'han capgirat després de l'inici de les gestions preliminars per iniciar el procés de destitució parlamentària contra el president nord-americà i ja és majoritària l'opinió que s'ha de posar en marxa aquest judici polític. En concret, un 49 per cent donen suport a l' impeachment, davant del 46 per cent que el rebutgen, segons l'estudi de NPR-PBS NewsHour-Marist, fet que suposa deu punts més de suport per al judici polític.