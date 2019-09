La CUP acorda presentar-se al 10-N per defensar l'amnistia dels presos

La CUP es presentarà a les eleccions del 10-N per aprofitar tots els espais on es pot fer política «en un moment d'excepcionalitat democràtica alta» en el qual «cada vegada hi ha més presos polítics», va dir una de les integrants del secretariat nacional, Mireia Vehí.

Els anticapitalistes van decidir ahir concórrer per primera vegada als comicis al Congrés i al Senat en un consell polític extraordinari que es va celebrar a Barcelona. L'esquerra independentista apostarà per defensar l'autodeterminació, exigir l'amnistia dels «represalitats» i la conquesta de drets. «Hem vingut a dir a l'Estat que deixi en pau la nostra gent», va assegurar Vehí. Els militants van decidir presentar una candidatura pròpia i van obrir la porta a repetir les aliances amb la Crida Constituent. En la reunió d'ahir no van determinar com seran les llistes, ni el programa electoral ni l'acció política, qüestions que es deixen per al consell polític del 5 d'octubre.

La decisió del màxim òrgan de la CUP s'ha produït abans que es publiqui la sentència del judici de l'1-O i la mateixa setmana de l'operació Judes, que ha acabat amb l'empresonament de set membres dels CDR acusats de ter-rorisme. «No ha estat una decisió fàcil», va assegurar Vehí, que va dir que el moment d'«excepcionalitat política» va marcar la decisió. «Cada cop tenim més presos polítics, més persones detingudes, i més persones represaliades per l'Estat espanyol per defensar el dret a l'autodeterminació», va lamentar l'exdiputada.