Dos morts i 40 ferits per atacs talibans a l'Afganistan durant la jornada electoral

El Govern afganès va informar de dos policies morts i 40 persones més ferides, entre elles 37 civils, per 68 accions talibanes contra centres de votació durant les eleccions presidencials d'ahir a l'Afganistan, un «fracàs» dels insurgents, que no van aconseguir perpetrar cap atac de rellevància.

«La campanya dels talibans per interrompre el procés electoral ha fracassat per complet i els seus plans van ser desbaratats i frustrats», va assegurar el ministre d'Interior, Masoud Andarabi. Segons el ministre, la majoria dels atacs insurgents es van reduir a llançaments de morters i detonacions d'explosius improvisats, matant dos policies i ferint un altre agent, dos soldats i 37 civils. A més, dels 4.928 centres electorals habilitats, només a 37 es va haver de cancel·lar la votació per problemes de seguretat i logístics, va assenyalar Andarabi.

El ministre de Defensa, Asadullah Khalid, va celebrar que les amenaces talibanes de les últimes setmanes no es confirmessin, en no produir-se «cap incident greu de seguretat». «Es tracta d'una experiència històrica i les forces de seguretat han aconseguit mantenir de manera reeixida la seguretat en els centres de votació», va sentenciar Khalid. Per garantir la seguretat a peu d'urna, l'Afganistan va desplegar 72.000 membres de les forces de seguretat i va posar en alerta altres 30.000.

El principal portaveu talibà, Zabihullah Mujahid, va assegurar que els insurgents van perpetrar 314 atacs al país «contra el procés electoral de l'enemic».