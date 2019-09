Iglesias a Errejón: «No vam néixer per apuntalar el bipartidisme»

Pablo Iglesias va reivindicar que Podem va néixer per combatre el bipartidisme i buscar un nou ordre de justícia social, un camí «diferent» a l'emprès per Íñigo Errejón, que, va recordar, hauria donat el vot de franc al PSOE i el 2016 volia facilitar un govern amb Ciutadans. El líder de la formació morada va esmentar de forma expressa Errejón per mostrar-li el seu respecte, però també li va recordar que Podem –el partit que va cofundar i del qual va marxar– no va néixer «per apuntalar el bipartidisme ni assegurar el somni plàcid dels poderosos», sinó per «buscar un nou ordre de justícia social».

Davant del paper d'Errejón, Iglesias va defensar que la funció de Podem no és ara, ni ha sigut, «donar estabilitat als polítics, sinó a la gent», i per això es va mostrar ben convençut que la formació morada serà la «peça de caça major» en les properes eleccions per no ser «útil» al bipartidisme i no garantir l'«estabilitat» d'aquest sistema.

El líder de Podem va apel·lar als valors fundacionals de la seva formació davant el màxim òrgan de direcció del partit, el Consell Ciutadà Estatal, convocat per preparar les eleccions del 10 de novembre, a les quals planeja presentar-se amb les mateixes llistes que el 28 d'abril passat.

Un dia després de la fugida dels dos màxims càrrecs de Podem a Múrcia cap a Más País, Iglesias va exhibir una imatge d'unitat interna gràcies a la fi del pols de la federació andalusa, que anirà a les eleccions amb la papereta d'Unides Podem i no amb la marca pròpia que pretenia promoure la seva líder, Teresa Rodríguez.

Per part seva, el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, va assegurar que a Catalunya «no hi ha bases ni arrelament» per a una candidatura de Más País i que, a més, ningú l'està reclamant.

«No entendríem que volgués aterrar o llançar-se amb paracaigudes a Catalunya», va assenyalar sobre aquesta qüestió, i va descartar qualsevol aliança amb Más País perquè la seva amb Podem és sòlida, estable i té l'aval de les bases dels comuns. Va defensar que ECP ja recull les diferents sensibilitats de l'esquerra ecologista.