Les intenses pluges al nord de l'Índia causen almenys 61 víctimes mortals

Almenys 61 persones van morir com a conseqüència de les intenses pluges caigudes en el marc de la temporada del monsó a l'estat d'Uttar Pradesh, al nord de l'Índia. Les tempestes, que van augmentar la seva intensitat a partir de dijous, van provocar caigudes d'arbres i de pals elèctrics, a més de danys a teulades i estructures temporals. «La majoria de les morts han estat causades per esfondraments de cases. Hi ha també persones mortes en incidents amb llamps i ofegades», va explicar Shakti Verma, un responsable estatal d'emergències. Les ciutats de pelegrinatge hindú de Varanasi i Prayagraj es troben entre les més afectades per les fortes pluges.

El ministre principal de l'estat d'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, va ordenar a les agències locals que ajudin els damnificats i donin tractament a les persones ferides. Les famílies de les víctimes mortals rebran una compensació d'uns 5.170 euros per cada mort. L'estat de Maharashtra s'ha vist afectat també per fortes pluges en els últims dies, que han deixat 21 morts al districte de Pune. La temporada del monsó es desenvolupa entre juny i principis d'octubre a l'Índia, causant greus danys personals i materials. Més de 1.600 persones han mort entre el juny i el 24 de setembre a l'Índia.