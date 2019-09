Junqueras i Romeva encapçalaran la llista d'ERC al Congrés i al Senat

El Consell Nacional d'ERC va ratificar ahir les llistes que presentarà a les eleccions generals del 10 de novembre, que portaran el líder del partit, Oriol Junqueras, com a cap de llista al Congrés per Barcelona, i l'exconseller Raül Romeva, al Senat, tal com ja van fer el 28-A.

La Catalunya Central, present

La igualadina Carolina Telechea repeteix com a número 3 a la llista del Congrés per la demarcació de Barcelona. Albert Xoy, de Gironella, apareix en la mateixa llista al número 27. També repeteix l'exalcaldessa de Sallent Mirella Cortès com a primera suplent de Raül Romeva al Senat. El Solsonès també té representació en la llista candidata al Senat amb Xavier Castellana, que apareix en tercera posició a Lleida.