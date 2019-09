Mig centenar de persones es manifesten a Madrid per demanar l'alliberament dels CDR empresonats

Mig centenar de persones s'han manifestat aquest diumenge a la Puerta del Sol de Madrid per exigir l'alliberament dels set activistes del CDR, en presó preventiva des de dijous. La concentració ha estat convocada per diverses entitats com el Moviment Antirrepressiu de Madrid o 'Madrileñ@s por el derecho a decidir' i s'hi ha desplegat algunes pancartes demanant "democràcia", "llibertat presos polítics" i acabar amb la "criminalització" dels CDR. Durant la protesta s'han llençat consignes com "prou muntatges policials" o "Madrid està amb el poble català" i s'han rebut increpacions d'alguna persona contrària a la reivindicació.

El jutge de l'Audiència Nacional va decretar dijous presó preventiva sense fiança per a set dels CDR detinguts, que van ser traslladats a Soto del Real acusats de terrorisme i tinença d'explosius.