Els partits opositors britànics estudien una moció de censura contra Johnson

Les principals forces de l'oposició al Regne Unit estan valorant la possibilitat de presentar una moció de censura contra el primer ministre, Boris Johnson, la setmana que ve, quan se celebrarà el congrés anual del Partit Conservador. El diputat del Partit Nacionalista Escocès (SNP) Stewart Hoise va explicar que els partits opositors han negociat la possibilitat de donar suport a un Executiu provisional que s'encarregui de sol·licitar a la Unió Europea (UE) una pròrroga del Brexit més enllà de l'actual data límit del 31 d'octubre.

Un dels principals obstacles perquè aquesta iniciativa tiri endavant és la manca d'acord sobre qui hauria de ser la persona que encapçalés aquest Govern interí. L'SNP va avançar que estaria disposat a acceptar com a primer ministre temporal el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, si es compromet a assegurar una extensió del termini de sortida de la UE i convocar tot seguit unes eleccions.

No obstant això, el Partit Liberal Demòcrata i els diputats conservadors proeuropeus, els vots dels quals són necessaris perquè una moció prosperi, no veuen amb bons ulls el polític d'esquerres i prefereixen un candidat de consens.

Els parlamentaris contraris a una sortida sense acord del bloc comunitari temen que Johnson busqui alguna argúcia legal per evitar sol·licitar una extensió a la UE, com li exigeix la llei en cas que no hagi aconseguit ratificar un pacte amb Brussel·les per al 19 d'octubre. El mandatari conservador ha assegurat diverses vegades que en cap cas no té la intenció de demanar una pròrroga, i diversos experts han suggerit, els últims dies, possibles vies amb les quals podria intentar esquivar aquesta obligació.

L'exprimer ministre John Major va cridar l'atenció aquesta setmana sobre un instrument legal poc conegut amb el qual el Govern podria intentar anul·lar la llei que li exigeix una pròrroga sense necessitat d'obtenir suport del Parlament. L'exfiscal general britànic Dominic Grieve va advertir que Johnson podria estar pensant en declarar l'estat d'emergència amb l'argument d'evitar disturbis socials, fet que li permetria suspendre lleis com la que l'obliga a demanar una extensió.

En cas que Johnson perdés la confiança del Parlament però no hi hagués una majoria per formar un Executiu alternatiu, es convocarien uns comicis anticipats.