El PSOE titlla de «força residual» el PP i Cs en gran part del territori espanyol

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va fer una crida a la mobilització el 10-N de militants i simpatitzants i es va preguntar quin projecte de país poden oferir forces polítiques «que són residuals a bona part del ter-ritori espanyol», en referència al PP i Cs. Sánchez va retreure a la dreta que parli de projectes per a Espanya «amb grandiloqüència» quan és una «força testimonial» a territoris com Catalunya i el País Basc. El cap de l'Executiu en funcions va recordar que, només a la província de Barcelona, el PSC-PSOE té mes regidors que la suma del PP i Cs a tot Catalunya, i el mateix passa al País Basc.

Així, Sánchez va identificar el seu partit com el més ben capacitat per cohesionar Espanya, concepte que va molt més enllà «de la bandera». En la seva opinió, el país s'integra mantenint una bona sanitat i educació públiques, aixecant un sistema d'atenció a la dependència, garantint la sostenibilitat de les pensions, o creant una unitat militar específica a l'Exèrcit, la UME, per mobilitzar-se quan tenen lloc catàstrofes naturals, com ha fet el PSOE quan ha governat.

Els senyals d'identitat de la dreta quan governa són, en canvi, la precarietat, la desigualtat, la cor-rupció i l'enfrontament entre ter-ritoris, segons el seu resum. El PSOE, en canvi, va abundar Sánchez, ofereix «certesa», «estabilitat» i «idees clares» perquè és «l'esquerra conseqüent, responsable», la qual és capaç de transformar la societat i no deixar ningú enrere alhora que manté «el rigor dels comptes».