Roldán plantejarà a l'executiva de Cs presentar una moció de censura contra Torra

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, plantejarà a l'executiva del partit presentar una moció de censura contra el president del Govern, Quim Torra, pel seu suport als set membres dels CDR empresonats aquesta setmana. Així ho ha explicat ella mateixa en una atenció als mitjans davant dels jutjats de Sabadell, l'escenari de la manifestació multitudinària que va reclamar l'alliberament dels independentistes detinguts aquest dissabte. Roldan ha argumentat que s'ha de "fer fora" un president que "aplaudeix" i "defensa" persones acusades de terrorisme. "Hem viscut una setmana negra a Catalunya", ha assegurat la portaveu dels taronges, que ha considerat que "mai" s'havia vist una situació semblant a Catalunya tot i que l'independentisme ja havia comès accions "molt greus". Preguntada per si té suports suficients per tirar endavant la moció a l'hemicicle, ha assegurat que s'ha d'anar "pas a pas" i primer debatre la proposta al comitè executiu del partit.

La portaveu de la formació taronja ha assegurat que Catalunya ha viscut una "setmana negra" que va començar dilluns amb la detenció d'"integrants de comandos separatistes". Roldán ha retret als dirigents independentistes el suport als membres dels CDR arrestats i la participació en manifestacions davant de casernes de la Guàrdia Civil on es va sentir el crit 'Pim pam pum, que no en quedi ni un', un "càntic típic del País Basc, de l'antiga ETA", ha dit.

També ha criticat l'acció parlamentària de la setmana, la votació de la resolució per expulsar la Benemèrita de Catalunya i la picabaralla que va acabar amb l'expulsió de l'hemicicle del dirigent de Cs Carlos Carrizosa. Alhora, Roldán s'ha fet ressò d'informacions publicades en mitjans de comunicació que apunten a un suposat contacte entre el president del Govern i alguns dels detinguts.

Per tot plegat, la portaveu del partit ha considerat que aquesta setmana "s'han traspassat totes les línies vermelles", tot i que els independentistes ja havien donat "un cop d'Estat" prèviament. "Mai havíem vist una cosa així. És la primera vegada que es deté persones amb explosius i amb Goma-2, amb objectius d'atemptar contra Catalunya i Torra els aplaudeix i els defensa. Com a primer partit de l'oposició, ens veiem amb la responsabilitat de traslladar a l'executiva la presentació d'una moció de censura per poder treure d'una vegada per totes el senyor Torra del Parlament", ha argumentat Roldán.

Sobre els hipotètics suports que podria aconseguir una moció de censura contra el cap de l'Executiu, Roldán no n'ha enumerat cap i tampoc ha fet cap crida a la resta de grups de l'oposició. Ha considerat que "cal anar pas a pas" i traslladar la petició al comitè executiu del partit primer.

Preguntada per si les operacions policials havien criminalitzat l'independentisme, la portaveu dels taronges ha respost que l'operatiu feia mesos que es preparava i que les acusacions són "molt greus", ja que se'ls investiga per delictes de pertinència a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per causar estralls.

La candidatura de la CUP, unes "primàries" pels líders dels "comandos separatistes"

D'altra banda, ha considerat que la candidatura de la CUP a les eleccions del 10-N "són unes primàries per triar el nou líder dels comandos separatistes". "De moment, sembla que guanya el senyor Torra, però ja veurem què passarà a les eleccions", ha ironitzat.