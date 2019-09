Sánchez demana al Govern de Torra que condemni qualsevol violència

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va reclamar al Govern català i als separatistes que condemnin «qualsevol tipus de violència» de qualsevol «grupuscle independentista» perquè encara estan a temps d'evitar «grans errors» i han de rectificar i tornar a la legalitat. En el seu discurs davant el Comitè Federal del partit, Sánchez va assegurar que el moviment independentista català «ha fracassat i el seu naufragi és total» després d'haver portat la societat catalana a «un carreró sense sortida», fet pel qual els va demanar que deixin d'«enganyar».

«Superarem aquesta crisi, no en tingueu cap dubte», va afirmar el president del Govern en funcions, després de considerar que molts separatistes ja han començat a reconèixer que han emprès un camí «cap enlloc», encara que va advertir que no es poden descartar «nous moments de tensió» en el futur.

Sánchez va deixar clar que la solució a la crisi catalana és «llei i diàleg, per aquest ordre», perquè «si no hi ha llei no hi ha diàleg, i no hi pot haver diàleg fora de la llei o per trencar-se o trencar-la i retorçar-la», va advertir. Va insistir que Espanya «és una democràcia plena», un Estat de dret en què «no hi ha presos polítics», sinó ciutadans processats i reclosos a presons «administrades per la Generalitat i custodiats pels seus funcionaris», en referència als presos independentistes.

Per això, va considerar que Espanya necessita un Govern «progressista i estable» el més aviat possible per «no atiar» el conflicte català, sinó superar-lo mitjançant el diàleg i la llei i per garantir «amb serena fermesa» l'aplicació de les lleis democràtiques de l'Estat. «Estimem la Constitució», va reivindicar el líder socialista, després d'aclarir que el seu partit no distribueix «certificats de constitucionalitat» ni vol apropiar-se de la Carta Magna, sinó defensar-la «sense vacil·lacions», així com l'actuació independent dels jutges i el «bon treball» de la Guàrdia Civil.

Per part seva, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va exigir al president del Govern en funcions que el seu partit «trenqui» amb la formació del president de la Generalitat, Quim Torra, en més de 40 ajuntaments de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. El número dos del PP es va referir a les últimes novetats sobre els suposats contactes de Torra amb un dels integrants de l'Equip de Resposta Tàctica dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts dilluns passat i va qualificar aquests fets de «gravíssims».

García Egea va assenyalar que el Govern està obligat a recórrer les resolucions a Catalunya «contràries a la llei» i va afegir que, a més, els socialistes estan «moralment obligats a trencar amb els independentistes en els ajuntaments on mantenen pactes de govern».

Per a García Egea, «no s'entendria que recorreguessin en un moment tan greu aquestes resolucions però seguissin com si no passés res als ajuntaments on governen en coalició el PSOE i el partit de Torra». Va continuar que aquests pactes també s'estenen a la Diputació de Barcelona i a altres «moltes institucions» malgrat que ara se sàpiga que «el senyor Torra sembla ser que coneix totes les accions que planejaven els CDR, per boca d'un dels els interrogats davant la Justícia».

El PP va exigir a Pedro Sánchez que actuï amb «fermesa, determinació i transparència» en el compliment de la llei i també en el seu «compromís moral amb la llibertat a tot Espanya» contra tots aquells que «insulten a la Guàrdia Civil».