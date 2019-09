Tenerife pateix una apagada en tota l'illa

Apagada total. Zero energètic. Durant el migdia d'aquest diumenge, 29 de setembre, han saltat totes les alarmes. Sobre les 13.00 h s'ha produit una apagada general que ha afectat la totalitat de l'illa de Tenerife : el tramvia està inoperatiu, els semàfors estan apagats, ha obligat al tancament de les cuines dels restaurants, els caixers automàtics estan inoperatius i també ha provocat una saturació en les línies telefòniques davant el desconcert de la gent per l'ocorregut.

Els aeroports i els hospitals operen amb normalitat amb grups electrògens. Centenars de persones estan atrapades en garatges i ascensors.

Segons les primeres informacions, veïns de la zona de les Caletillas, en el municipi de Candelaria, van escoltar una forta detonació en l'estació d'Endesa de la qual es desconeix l'origen. "Durant un minut i mig escoltem un so similar de quan surt aire a pressió", van afirmar diverses persones que es trobaven en els voltants.

Xarxa Elèctrica i Endesa desconeixen l'origen de l'apagada del qual consideren com "una avaria greu" i afirmen que trigaran diverses hores a arreglar-se i han obert una recerca per a esclarir l'ocorregut.



Els serveis d'emergències es mobilitzen durant l'apagada

Sobre aquest tema, la Policia Local de la capital ha mobilitzat als seus efectius a la ciutat per a facilitar el trànsit en Santa Cruz. Mentrestant, el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes), 112 Canàries, ha assenyalat que el servei funciona amb normalitat i que s'estan atenent les trucades d'emergències.

El Cabildo de Tenerife, per part seva, ha explicat que està en contacte amb la companyia i que l'apagada no ha produït incidents en les carreteres, encenent-se els generadors d'emergència amb normalitat. Els vehicles estan parats encara que sense afectar la circulació. No s'han registrat ferits fins al moment.

L'alcaldessa de la capital, Patricia Hernández, ha explicat que Endesa està intentant restablir la llum i que li han comunicat que podrien trigar unes sis hores