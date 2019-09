Les territorials de l'ANC convoquen una manifestació a Barcelona i marxes a Lledoners per commemorar l'aniversari de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una manifestació a Barcelona per commemorar el segon aniversari de l'1-O. La protesta, que ha estat impulsada per la territorial del Barcelonès, començarà a les 7 de la tarda del dimarts 1 d'octubre a la plaça Catalunya de Barcelona, i continuarà fins a la seu de la Comissió Europea al passeig de Gràcia, on farà una parada. Finalment, acabarà a l'Institut Balmes al carrer Pau Claris, on hi va haver càrregues per impedir el referèndum. D'altra banda, l'entitat també ha organitzat marxes des de diferents municipis del Bages en direcció a Lledoners, on arribaran prop de dos quarts de deu. Allà s'hi celebrarà un acte amb la intervenció de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

A nivell local l'entitat ha programat diversos actes per celebrar l'aniversari de l'1-O, també els dies previs. El 30 de setembre a Vic es farà un acte a la plaça 1 d'Octubre amb Paluzie, i a El Bruc està programat l'acte polític 'Llum i llibertat', on s'il·luminaran 131 agulles del massís de Montserrat en record dels 131 presidents de la Generalitat, i al que participarà el president actual, Quim Torra.

El mateix dia 1, a banda de la manifestació i les marxes, hi haurà concentracions a diverses ciutats, com Tarragona, Vic, Sabadell i Tàrrega, així com marxes de torxes a Tordera i Cardedeu. També s'inaugurarà l'espai 1-O a Lliçà de Vall i hi haurà diversos actes polítics a La Roca del Vallès, Vilassar de Mar, Valls i Salou.