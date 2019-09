Detinguts a Múrcia un jove per matar el seu pare i la seva parella per encobrir el crim

Agents de la Policia Nacional van detenir dissabte a Los Garres (Múrcia) un jove com a suposat autor de la mort del seu pare, el cos del qual va ser trobat en un pou proper a una casa rural. Ahir va ser arrestada la companya sentimental del jove com a encobridora del delicte en no informar els agents que es van presentar a l'habitatge del que hi havia passat, segons apunten fonts de la delegació del Govern de la Regió de Múrcia.

El jove es trobava ahir als calabossos de la comissaria de la Policia Nacional de la ciutat de Múrcia en espera del seu proper trasllat a seu judicial després de declarar davant de la policia. El cos policial ha analitzat el lloc del crim en les darreres hores, al qual durant el matí es van anar apropant els veïns de la zona i alguns curiosos. Precisament van ser els veïns del bloc els que van trobar a faltar al pare de la família des de feia uns dies.

La investigació sobre la desaparició va portar els agents al domicili familiar. En un pou proper va ser trobat el cadàver, de manera que les hipòtesis amb què treballa la policia són una baralla familiar o un assassinat a sang freda, del qual es desconeixen les causes, de moment.

El cos de Policia Nacional no va facilitar ahir informació oficial sobre el que havia passat i, de moment, manté un gran magnetisme respecte al cas. Això no obstant, s'estan fent treballs per aclarir totes les circumstàncies que envolten el crim amb la finalitat d'establir quines han estat les causes que van comportar els fets.