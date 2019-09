L'ANC respondrà a la sentència «col·lapsant» la xarxa viària

L'ANC prepara tres marxes ciutadanes amb confluència a Barcelona per "col·lapsar" la xarxa viària com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre l'1-O. Així ho ha revelat el secretari nacional de l'ANC David Fernàndez en una entrevista a 'El matí de Barcelona' de Btv.

Segons ha explicat, es faria durant tres dies i volen omplir fins a 100 quilòmetres de les principals carreteres del país. El primer dia, que no ha concretat quin serà, es farà una marxa ciutadana de 40 quilòmetres; el segon, també serà de 40 quilòmetres i, el tercer dia, la marxa serà de 20 quilòmetres.

A banda de les marxes, Fernández també ha donat per feta la convocatòria d'una gran manifestació unitària a més d'altres accions de les quals, ha dit, "no se'n poden explicar encara els detalls".

Fernàndez també ha avançat que aquest dissabte 5 d'octubre l'ANC farà una reunió plenària per decidir la posició de l'entitat respecte a les properes eleccions espanyoles del 10 de novembre. El secretari nacional ha lamentat la manca d'unitat dels partits independentistes i els ha retret que no escoltin la demanda de bona part de la ciutadania. "No només han estat sords, sinó que també han estat cecs.

El nostre adversari és un Estat amb totes les eines que ens ha declarat la guerra. Demanem als partits la màxima unitat possible", ha dit alhora que ha admès que, per a l'ANC, la solució "ideal" hauria estat una candidatura conjunta independentista.