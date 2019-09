Marc i Júlia, els noms més posats als nadons catalans el 2018

Marc segueix sent el nom de nadó més freqüent a Catalunya i Júlia és, per segon any consecutiu, el nom més posat a les nenes, segons les dades de natalitat del 2018 fetes públiques aquest dilluns per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Les dades del registre civil dels nascuts el 2018 indiquen que, després de Marc, els noms més posats als nens són els de Pol, Àlex/Álex, Jan i Nil, mentre que en les nenes, després de Júlia/Julia venen els noms de Martina, Emma, Maria/María i Lucía.

Marc és un dels cinc noms de nen més posats a totes les comarques, encara que el supera Pol a les comarques de Girona, Martí a les Terres de l'Ebre i Jan al Penedès, les comarques centrals i el Pirineu.

De la seva banda, Júlia/Julia és el nom més freqüent de les nenes nascudes el 2018 en l'àmbit metropolità, les comarques de Girona, les Terres de l'Ebre, les comarques centrals i el Camp de Tarragona, on comparteix la primera posició amb Emma.

Ona és el nom més posat a les nenes a les comarques de Ponent, mentre que Aina i Martina ho són a l'Alt Pirineu i Aran, i Laia al Penedès.