La Música per la Llibertat, més reivindicativa que mai

L'acte de JxC s'havia anunciat per a les 12 però va començar mitja hora més tard, per no interrompre l'habitual trobada que Música per la Llibertat organitza cada diumenge, ara al migdia, al pla de Lledoners.

Ahir es van veure sorpresos per l'altre esdeveniment, que la majoria dels assistents ni tan sols coneixia, però que després va seguir amb atenció. Abans, els músics van tocar com cada diumenge, però ahir amb un esperit encara més reivindicatiu «perquè ara ja tenim 16 presos polítics», segons va apuntar Jordi Pesarrodona, que dirigeix la trobada, en referència a les noves detencions que hi ha hagut aquesta setmana.

Durant tota la celebració es van sentir crits demanant «absolució», consignes com «tots som CDR», i «no som terroristes, sinó independentistes». Mentrestant, anaven arribant consellers, i la de Quim Torra, que va ser la darrera, va concentrar totes les mirades sota un clam d'«unitat!».