Una noia de 14 anys mor en explotar-li el mòbil mentre dormia

Alua Asetkyzy Abzalbek va anar a dormir escoltant música al mòbil, amb els seus auriculars i amb l'aparell recarregant la bateria. El va posar sota el coixí i l'endemà va ser trobada morta. Segons ha publicat el Daily Mail, la bateria del seu telèfon es va escalfar i va acabar rebentant.

Segons la policia, Alua, de 14 anys i natural de Bastobe, al Kazakhstan, va morir per ferides al cap i de manera immediata. Segons els de mitjans de comunicació locals, els forenses van confirmar que la jove va morir per l'explosió per "reescalfament" del suport vital del telèfon, del qual es desconeix la marca.