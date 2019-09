El Suprem afirma que no es necessita llicència d'obres per exhumar Franco

Els magistrats de la secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem sostenen que el govern espanyol no necessita una llicència d'obres municipal per exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos.

A la sentència, que desestima per unanimitat el recurs de la família del dictador a la decisió de l'executiu espanyol d'exhumar Franco i traslladar-lo al cementiri de Mingorrubio, a El Pardo; els jutges afirmen que "no és una obra major" i que, en haver estat acordada pel Consell de Ministres, no cal l'aval de l'Ajuntament de El Escorial.

Així doncs, l'alt tribunal dona via lliure a l'exhumació i marca el camí perquè el titular del jutjat contenciós-administratiu 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, retiri la suspensió cautelar de la llicència d'obres per treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. A banda, els sis magistrats argumenten que el decret del govern espanyol és constitucional i no vulnera els drets de la família del dictador.