La venjança dels espies contra Trump

«La venjança se serveix en plat fred», devien pensar membres de la comunitat de la Intel·ligència després dels reiterats atacs a la seva credibilitat per part del president nord-americà, Donald Trump, que veu ara perillar el seu lloc per una denúncia d'un presumpte espia de la CIA. I és que Trump ha tingut importants topades amb l'exdirector de la CIA John Brennan; l'excap de l'FBI James Comey; i l'antic director de la Intel·ligència Nacional James Clapper, entre d'altres, a més d'haver acusat agents d'aquests cossos de filtrar «notícies falses».

El diari The New York Times va revelar dijous que l'autor de l'explosiva queixa interna contra Trump, que està sent avaluada pel Congrés i que podria ser el detonant d'un judici polític en contra del mandatari, és un agent de la CIA que va treballar «en algun moment» a la Casa Blanca, però que ja ha tornat a les dependències de l'agència. Podria ser una «revenja» de la Intel·ligència del país? Aquests són alguns incidents o sortides de to del Trump amb els espies:



Comparació dels Estats Units amb l'Alemanya nazi

Després de proclamar-se vencedor de les eleccions de 2016 però abans de jurar el seu càrrec, Trump va comparar els Estats Units amb l'Alemanya nazi per «filtrar notícies falses». «Les agències d'intel·ligència mai haurien d'haver permès que aquesta notícia falsa es filtri al públic. Una última oportunitat per a mi. Estem vivint a l'Alemanya nazi?», es va preguntar el governant després que aparegués als mitjans que operatius russos tenien informació personal i financera «comprometedora» sobre ell.



Acomiadament fulminant de James Comey

Quatre mesos després de prendre possessió com a president del país, al maig de 2017, Trump va acomiadar «amb efecte immediat» Comey, llavors director de l'FBI, enmig de la polèmica generada arran dels 20.000 correus electrònics robats als demòcrates, que mostraven el suport de la cúpula del partit a la candidata Hillary Clinton davant del que va ser el seu rival a les primàries, Bernie Sanders. Comey va argumentar després que el seu acomiadament va estar relacionat amb el fet que ell no va decidir posar fi a la investigació de l'FBI sobre la suposada ingerència russa a la campanya per a les eleccions de novembre de 2016.



Retirada de la credencial d'accés a la Casa Blanca a Brennan

Trump va tornar a protagonitzar un episodi polèmic amb la Intel·ligència dels EUA en retirar les credencials d'accés a la Casa Blanca a Brennan, director de la CIA entre 2013 i 2017 sota la Presidència de Barack Obama (2009-2017), per una sèrie de comentaris «indignants i sense fonament» a diversos mitjans de comunicació i el seu comportament «erràtic». La mesura va ser vista com un abús de poder i, de fet, set excaps de la CIA i diversos alts càrrecs d'intel·ligència del país van publicar una carta de suport a Brennan i van considerar que la decisió va ser «precipitada i sense precedents». Entre els signants del document hi havia els exdirectors de la CIA Robert Gates, George Tennet, Michael Hayden, Leon Panetta i David Petraeus, a més de diversos antics funcionaris que van ser «números dos» de l'agència, com Michael Hayden o John McLaughlin.



Qualifica de «ximples» exdirectors d'Intel·ligència

«Ser renyat per exfuncionaris fallits d'Intel·ligència, com James Clapper, pel meu condol a l'Iran pel seu llançament fallit de coets. Lamentablement per als Estats Units, paios com ell, Comey i l'encara més ximple John Brennan no en tenen ni idea», va assenyalar Trump el passat mes d'agost.

Malgrat que cap d'ells s'havia posicionat públicament sobre una imatge que Trump va compartir a les xarxes socials sobre el llançament d'un coet per part de Teheran, el mandatari va optar per insultar sense solta ni volta tres persones que han format part de la intel·ligència del país durant dècades.