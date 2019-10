ANC i Òmnium reclamen una resposta institucional a la sentència que acompanyi les mobilitzacions al carrer

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, han coincidit que no n'hi haurà prou amb mobilitzacions socials per respondre a la sentència de l'1-O. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', Mauri ha considerat que la resposta institucional s'ha de centrar en com es fa servir la sentència per seguir avançant mentre que, per a Paluzie, la resposta política ha de fixar un camí compartit cap a la independència. Mauri ha qualificat de "cínic" que l'Estat demani a l'independentisme que condemni una violència que no existeix quan no ha demanat perdó per la "brutalitat policial" de fa dos anys.

Mauri no ha volgut entrar en la concreció de quina hauria de ser aquesta resposta institucional i s'ha limitat a dir que l'estratègia d'Òmnium serà "la que generi consens". El vicepresident ha considerat "positius" els acords en el marc del debat de política general i ha afegit que cal aprofundir-hi. Paluzie ha afegit que es necessita una resposta política i institucional "que estigui a l'alçada" per tal de tornar a situar la independència com a l'objectiu.

El vicepresident d'Òmnium també ha retret a l'Estat un "grau de cinisme elevat" tenint en compte que ara demanen explicacions a l'independentisme quan no han condemnat la "brutalitat" policial de fa dos anys.

Pel que fa al referèndum de l'1-O de fa dos anys, Paluzie ha defensat que "genera un mandat" i, per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium ha admès que no hi ha un "diagnòstic compartit" de l'independentisme sobre l'1-O. Segons Mauri, el referèndum va suposar un "canvi d'era" i, per moltes persones, també d'Òmnium, genera un mandat. "Ho serà en la mesura que coincidim en què vol dir aquest 1-O", ha afegit.