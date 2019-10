Casado demana a Sánchez que apliqui a Catalunya la llei de seguretat nacional

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat al president del Govern, Pedro Sánchez, que apliqui immediatament la llei de seguretat nacional a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra deixin de «rebre ordres il·legals», i només després, si «segueix la il·legalitat», recórrer a l'article 155.

En una entrevista a Telecinco, Casado va reclamar ahir l'aplicació d'aquesta llei per «agafar el control de les forces de seguretat» i també per tancar el «mal anomenat» Centre de Seguretat Informàtica (Cesicat) i evitar que «estigui col·laborant en la preparació d'atemptats terroristes».

Per a Casado, «avui [ahir per al lector] ja s'ha creuat una línia vermella» en conèixer-se que la Generalitat està «involucrada» en els preparatius de «possibles atemptats terroristes» a través del Cesicat, i va insistir que el PP donarà suport a qualsevol actuació del Govern per recuperar la legalitat a Catalunya. Així, va advocar per aplicar altres lleis de la normativa bàsica, abans de plantejar el 155, com la d'institucions penitenciàries, per evitar actes d'homenatge als presos independentistes; i la llei de sostenibilitat financera perquè la Generalitat no «malversi». També, la d'educació, per evitar amb l'alta inspecció educativa que hi hagi «adoctrinament», i la de l'audiovisual per evitar la propaganda. Amb tot, si el president de la Generalitat, Quim Torra, «segueix en la il·legalitat i intentant emparar la violència» s'hauria d'actuar amb la Constitució, ha explicat Casado, en referència a la possible aplicació de l'article 155.

També reclama que el Govern plantegi els recursos d'inconstitucionalitat contra les últimes resolucions del Parlament i que trenqui amb JxCAT i ERC a les institucions on té acords amb ells, com a la Diputació de Barcelona.