Ciutadans presenta una moció de censura contra el president Torra

Ciutadans va presentar ahir al registre general del Parlament una moció de censura al president de la Generalitat, Quim Torra, que postula Lorena Roldán com a candidata alternativa i que haurà de debatre's en un termini màxim de cinc dies hàbils.

La moció de censura, gairebé sense possibilitats de prosperar per manca de suports, al·lega que és una «irresponsabilitat» que Torra segueixi ostentant el càrrec de president i considera un «deure de tots els demòcrates» impedir que continuï «posant en perill la prosperitat econòmica de Catalunya, la convivència pacífica entre ciutadans i els drets i llibertats de tots els ciutadans».

La moció de censura amb prou feines té possibilitats de prosperar perquè la CUP ja se n'ha desmarcat, per la qual cosa Ciutadans, indistintament d'allò que facin altres grups de l'oposició, ja no pot sumar la preceptiva majoria absoluta per enderrocar el Govern de JxCat i ERC.