Els CDR demanen acabar amb les «acusacions» i construir «plegades» la república

Els CDR han difós un comunicat aquest dimarts amb motiu del segon aniversari de l'1-O en què demanen acabar amb les "acusacions" i construir "plegades" la república. "Prou acusacions, prou assenyalar-nos. Sabem construir plegades. Ho hem demostrat un munt de vegades", han apuntat els comitès, que han apostat per "continuar alçades" i estar "disponibles no només a no fer un pas enrere, sinó a fer un decidit pas endavant". "Vam néixer per defensar un referèndum. Vam créixer per defensar una república, serem qui farà tremolar l'enemic i guanyarem, no en tingueu cap dubte. Visca la terra lliure!", han remarcat, alhora que han advertit que l'Estat és una "bèstia malferida, disposada a tacar ferotgement tot i saber-se perdedora de la batalla".

En el seu comunicat, els comitès han defensat que cadascú construeixi república "des del seu paper": els que es manifesten, els que tallen carreteres, els que assisteixen a assembles i els que carreguen cartells i pancartes al cotxe. "Des de no permetre que s'enduguin ningú més, fins aconseguir que tothom torni a casa lliure", han indicat.

Els CDR han constatat que aquest dimarts fa dos anys que dos milions de persones van votar però també que "més de 700.000 van veure segrestat el seu dret de votar". "Avui fa dos anys que culminàvem més de 300 anys de lluita amb un referèndum que vam defensar de la violència desfermada de l'Estat", han continuat.

Els comitès han apuntat que es compleixen dos anys de la "pallisses de la repressió policial", una repressió que no és nova, han dit, però que "ha anat en augment". En aquest punt, han destacat que hi ha 16 persones a la presó i persones a l'exili per treballar en política, per ser d'un CDR o simplement per cantar. A això li han sumat els centenars de persones encausades per "posar urnes, per tallar carreteres o vies, per defensar-se de la persecució de l'estat espanyol".

Malgrat "propostes i iniciatives diverses", els CDR han reivindicat que els uneix un objectiu comú, que és construir una república. "Per això sabem que ho tornarem a fer, les vegades que calgui", han advertit.