ERC confia a assolir la unitat independentista al Congrés amb JxCat i la CUP

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, es va mostrar ahir confiada que la formació podrà acordar «accions comunes», «punts programàtics compartits» i assolir unitat d'acció independentista amb JxCat i a la CUP si les tres formacions formen part del Congrés dels Diputats després de les eleccions del 10-N.

En roda de premsa a la seu del partit, ERC va aplaudir la decisió de la CUP de presentar-se a les properes eleccions espanyoles en creure que és una «bona notícia» per a l'independentisme per sumar «transversalitat» i «pluralitat». «Que cap vot independentista es quedi a casa el 10-N», va reclamar Vilalta. En al·lusió als Comuns, Vilalta aposta per «generar aliances més àmplies» en qüestions com la fi de la repressió o la defensa dels drets.

Acusen el PP de voler «erradicar» l'independentisme després que el president del PP, Pablo Casado, hagi considerat que es pot aplicar la Llei de partits i il·legalitzar les formacions que no condemnin la violència. ERC ha criticat les «amenaces constants» i la manca de «política, negociació i diàleg». Així, Vilalta denuncia l'objectiu de formacions com el PP d'«eliminar», «erradicar» i «treure del taulell de joc polític» l'independentisme.