L'Eurocambra rebutjaels comissaris designats per Romania i Hongria

La comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu va reiterar el seu rebuig als comissaris designats Rovana Plumb, de Romania, i László Trócsányi, d'Hongria, per conflicte d'interessos, després de repetir un vot que ja s'havia celebrat la setmana passada amb el mateix resultat. El president del Parlament Europeu, David Sassoli, havia sol·licitat a la comissió aclariments sobre la seva avaluació dels dos candidats, ja que segons el seu parer no quedava clar si obrien la porta a una resolució del conflicte d'interessos o rebutjaven de manera definitiva que els afectats poguessin exercir les seves funcions com a comissaris.

En la nova votació, els eurodiputats van expressar de nou el seu rebuig definitiu, que van traslladar al president del Parlament Europeu perquè aquest pregunti a la presidenta electa de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, quins són els següents passos. En tot cas, Romania i Hongria van confirmar que presentaran nous candidats. La comissió va assenyalar com a problemàtics dos préstecs no declarats que va rebre la candidata romanesa, mentre que en el cas de l'hongarès preocupaven els seus vincles amb Rússia i el fet que hagués fundat un despatx d'advocats que va tractar assumptes públics quan ell era ministre de Justícia.

L'eurodiputada francesa de l'Esquerra Insubmisa Manon Aubry va criticar que se'ls forcés a repetir una votació que segons la seva opinió ja havia donat un resultat clar la setmana passada.