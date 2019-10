Llançament d'ous, pintura i petards davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Girona

Uns 200 manifestants convocats pels CDR s'han concentrat davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Girona i han llençat ous, pintura i un petard. Un cordó policial format per mitja dotzena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra els ha barrat el pas.

Els concentrats han decidit finalment marxar després que els Mossos els demanessin per megafonia que no busquessin enfrontaments. Els manifestants han advertit, però, que l'1-O és molt llarg i que la lluita no s'atura. Porten pancartes amb els lemes 'Llibertat detingudes, la repressió no s'atura' i 'Dos anys després, el combat continua'.

Els manifestants convocats pels CDR a Girona han traslladat la seva protesta a la subdelegació del govern espanyol a la ciutat, que està protegida per tanques i pels Mossos d'Esquadra, que han encerclat els concentrats. La policia ha denunciat un menor per desordres públics en virtut de la Llei de seguretat ciutadana, per haver llençat pintura contra la línia policial davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

Des d'allà, els manifestants han agafat la carretera de Barcelona i han passat per l'estació de l'AVE, molt protegida policialment, fins que han arribat a la subdelegació. Pel camí han bolcat alguns contenidors i han llençat algun petard.