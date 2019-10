Manifestació de l'1 d'octubre a Barcelona: l'ANC commemora el segon aniversari de l'1-O

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una manifestació a Barcelona per a commemorar el segon aniversari de l'1-O.

La protesta, que ha estat impulsada per la territorial del Barcelonès, començarà a les 7 de la tarda d'aquest dimarts 1 d'octubre a la plaça Catalunya de Barcelona, i continuarà fins a la seu de la Comissió Europea al passeig de Gràcia, on farà una parada.

Finalment, acabarà a l'Institut Balmes al carrer Pau Claris, on hi va haver càrregues per impedir el referèndum el 2017.